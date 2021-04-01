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20:26   1 Апреля 2021
Политика

В Киеве опасаются "перемещения" российских войск вглубь Украины

В Киеве опасаются "перемещения" российских войск вглубь Украины

Главное управление разведки минобороны Украины опасается, что Россия якобы попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.

В Киеве заявили, что Москва якобы завершает подготовку комплекса мероприятий, которые могут привести к "продвижению" ВС России вглубь украинской территории.

"Не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины", — говорится в сообщении на сайте управления военной разведки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не является участником вооруженного конфликта в Донбассе. Он также отмечал, что перемещение ВС России внутри страны не несет угрозы соседним государствам, поэтому их это не должно волновать.

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#россия #донбасс #украина #всу

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