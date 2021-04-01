В Киеве опасаются "перемещения" российских войск вглубь Украины

Главное управление разведки минобороны Украины опасается, что Россия якобы попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.

Главное управление разведки минобороны Украины опасается, что Россия якобы попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.

В Киеве заявили, что Москва якобы завершает подготовку комплекса мероприятий, которые могут привести к "продвижению" ВС России вглубь украинской территории.

"Не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины", — говорится в сообщении на сайте управления военной разведки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не является участником вооруженного конфликта в Донбассе. Он также отмечал, что перемещение ВС России внутри страны не несет угрозы соседним государствам, поэтому их это не должно волновать.