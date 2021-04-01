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20:18   1 Апреля 2021
Общество

"Проклятое место": адвокат Пашаев о массовом ДТП в центре Москвы

"Проклятое место": адвокат Пашаев о массовом ДТП в центре Москвы

Западный участок Садового кольца, где произошло массовое ДТП с пострадавшей, — проклятое место, заявил известный адвокат Эльман Пашаев. 

По его словам, именно в районе Смоленской площади очень часто происходят ДТП. В этот раз СМИ отреагировали на публичную личность, которая оказалась в эпицентре инцидента, подчеркнул Пашаев в беседе с корреспондентом сайта 360tv.ru.

Оценивая ДТП, юрист отметил, что в первую очередь необходимо определить тяжесть причиненного вреда здоровью. Если поступит обращение, Эльман Пашаев заверил, что будет готов помочь пострадавшей.

Массовая авария с пятью автомобилями произошла в центре Москвы. Виновником дорожного ЧП стал известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Против него возбудили уголовное дело, в настоящий момент он задержан до избрания меры пресечения.

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#москва #массовое дтп #Эльман Пашаев #Эдвард Бил

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