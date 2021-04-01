Решение ОПЕК+ по добыче топлива повысило нефтяные котировки

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца, сообщило Минэнерго Казахстана.

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца, сообщило Минэнерго Казахстана.

Участники соглашения договорились нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в мае и июне и еще на 450 тысяч баррелей в июле. На этом фоне цены на нефть начали расти. По состоянию на 19:38 по московскому времени стоимость сырья сорта Brent достигла 63,8 доллара за баррель, что на 0,98% дороже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Рост цен объясняется тем, что рынок ожидал более медленного увеличение добычи. До этого была договоренность о повышении производства на 500 тысяч баррелей в сутки. Дополнительным фактором подорожания нефть является сезонный рост спроса, который стимулирует постепенное снятие коронавирусных ограничений в Европе.