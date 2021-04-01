Захарова поддержала намерение Польши нормализовать отношения с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение польского посла Кшиштофа Краевского нормализовать отношения с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение польского посла Кшиштофа Краевского нормализовать отношения с Москвой.

Спикер российского дипломатического ведомства выразила надежду, что слова посла Польши в РФ будут подкреплены делами. Москва приветствует настрой Варшавы по развитию двусторонних отношений в конструктивном русле, отметила Захарова.

"Если это настрой Польши и если именно в таком русле будут развиваться двусторонние отношения, мы только за, за нами дело не станет", — сказала представитель МИД России.