Власти Приморского края сократили более 600 чиновников

Свыше 600 человек сократили в правительстве Приморья в результате административной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Свыше 600 человек сократили в правительстве Приморья в результате административной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Уточняется, что реформирование началось в 2019 году и к 1 января прошлого года было сформировано краевое правительство. Отмечается, что были исключены все дублирующие и избыточные функции, а также сокращены две административные должности.

Помимо этого, реорганизованы семь и переименованы 25 органов исполнительной власти. Упразднены два аппарата — губернатора и администрации, после был создан один общий.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае сообщил о выявленных за сутки случаях заболевания COVID-19, передавал RT.