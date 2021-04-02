Пушков: никакой Большой сделки между США и Китаем в обозримом будущем не будет

Идея G2 – «Большой двойки», включающей в себя США и Китай, которые в этом формате будут договариваться о совместном управлении миром – выглядит совершенно искусственной конструкцией, учитывая нарастающие противоречия между Вашингтоном и Пекином.

Идея G2 – «Большой двойки», включающей в себя США и Китай, которые в этом формате будут договариваться о совместном управлении миром – выглядит совершенно искусственной конструкцией, учитывая нарастающие противоречия между Вашингтоном и Пекином.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление публициста и политолога Николая Старикова о том, что Соединенные Штаты Америки объявили зоной своих интересов фактически весь мир, и теперь, куда бы не приехали китайские дипломаты, Вашингтон обвиняет Пектин в посягательстве на интересы США.

Именно так, по словам Старикова, развивался очередной конфликт между США и Китаем. Все началось с того, что глава китайского МИД Ван И посетил с визитом Ближний Восток и призвал сателлитов США обсудить «высококачественное» и «беспроигрышное сотрудничество», а также предложил поделиться с ними «мудростью Китая в поддержании мира».

Штаты в ответ запустили кампанию по дискредитации КНР в глазах исламского мира, обвинив Пекин в геноциде уйгуров – мусульманского меньшинства, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Под видом борьбы за права уйгуров США, а следом за ними и Евросоюз, ввели против Китая санкции, на которые власти КНР моментально ответили встречными жесткими мерами.

Кроме того, Пекин тут же вступил в стратегический альянс с Тегераном сроком на 25 лет, при этом Китай взял на себя обязательства инвестировать в экономику Ирана, которого Штаты на протяжении последних лет пытаются задушить санкциями, 400 миллиардов долларов в обмен на гарантии стабильных поставок нефти, сообщил Стариков.

По словам Алексея Пушкова, в обозримом будущем отношения между Америкой и Китаем будут развиваться исключительно по сценарию соперничества и конфронтации, а о Большой сделке, к которой эти страны призывал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, не будет идти и речи.

Напомним, Генри Киссинджер несколько месяцев назад призвал власти США и Китая установить «правила игры» и разделить мир на зоны геополитического противостояния. По словам бывшего американского госсекретаря, если американские и китайские власти не перестроятся на новое мышление и не заключат друг с другом «Большую сделку» по совместному управлению миром, ситуация на планете может стать похожей на ту, которая сложилась перед началом Первой мировой войны.