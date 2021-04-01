Против блогера Эдварда Била возбудили уголовное дело

После массового ДТП в центре Москвы в отношении блогера Эдварда Била возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

После массового ДТП в центре Москвы в отношении блогера Эдварда Била возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Авария произошла на Садовом кольце. Audi RS6 вылетела на полосу встречного движения и протаранила четыре автомобиля. Тяжелые травмы получила консультант Государственной думы, которая находилась за рулем Volkswagen. Сейчас она в реанимации. Предположительно, за рулем спорткара находился пранкер Эдвард Бил.

Молодой человек прошел медицинское освидетельствование, в его крови не нашли следов алкоголя. После этого его доставили в отделение полиции. Блогер регулярно превышал скоростной режим и уже несколько раз попадал в аварии.