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19:41   1 Апреля 2021
Политика

РФ ожидает отказа Евросоюза от неприличных высказываний в адрес "Спутника V"

РФ ожидает отказа Евросоюза от неприличных высказываний в адрес "Спутника V"

Москва рассчитывает на отказ Брюсселя от недопустимых заявлений в сторону российской вакцины "Спутник V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о нескольких подобных выступлениях ряда ведущих европейских политиков. Представитель МИД сделала соответствующее заявление на брифинге.

"Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан ЕС в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и от подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений будет отходить", — сказала Захарова.

Ранее в парламенте Швеции подняли вопрос о закупке "Спутника V". Член правительства Матс Нордберг указал на дефицит доз вакцин от коронавируса в стране.

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#захарова #евросоюз #Спутник V

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