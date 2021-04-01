РФ ожидает отказа Евросоюза от неприличных высказываний в адрес "Спутника V"

Москва рассчитывает на отказ Брюсселя от недопустимых заявлений в сторону российской вакцины "Спутник V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва рассчитывает на отказ Брюсселя от недопустимых заявлений в сторону российской вакцины "Спутник V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о нескольких подобных выступлениях ряда ведущих европейских политиков. Представитель МИД сделала соответствующее заявление на брифинге.

"Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан ЕС в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и от подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений будет отходить", — сказала Захарова.

Ранее в парламенте Швеции подняли вопрос о закупке "Спутника V". Член правительства Матс Нордберг указал на дефицит доз вакцин от коронавируса в стране.