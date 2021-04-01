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19:35   1 Апреля 2021
Политика

Мэрия Курска зачислила в кадровый резерв кандидатов на руководящие должности

Мэрия Курска зачислила в кадровый резерв кандидатов на руководящие должности

Курская администрация провела заседание комиссии по формированию резерва управленческих кадров города, по результатам которой было отобрано пять кандидатов.

В ходе заседания были рассмотрены кандидаты на руководящие должности в городской администрации. Речь идет о местах в комитете ЖКХ, дорожном хозяйстве, а также о вакансии главы департамента по транспорту.

Все претенденты до заседания комиссии прошли тесты в Курской академии госслужбы. Они отвечали на вопросы по русскому языку, конституционному праву, по антикоррупционному законодательству и экономике.

Пять прошедших отбор кандидатов зачислили в кадровый резерв. Завтра, 2 апреля, комиссия протестирует следующих претендентов.

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#кандидаты #мэрия #курск

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