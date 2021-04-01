Мэрия Курска зачислила в кадровый резерв кандидатов на руководящие должности

Курская администрация провела заседание комиссии по формированию резерва управленческих кадров города, по результатам которой было отобрано пять кандидатов.

Курская администрация провела заседание комиссии по формированию резерва управленческих кадров города, по результатам которой было отобрано пять кандидатов.

В ходе заседания были рассмотрены кандидаты на руководящие должности в городской администрации. Речь идет о местах в комитете ЖКХ, дорожном хозяйстве, а также о вакансии главы департамента по транспорту.

Все претенденты до заседания комиссии прошли тесты в Курской академии госслужбы. Они отвечали на вопросы по русскому языку, конституционному праву, по антикоррупционному законодательству и экономике.

Пять прошедших отбор кандидатов зачислили в кадровый резерв. Завтра, 2 апреля, комиссия протестирует следующих претендентов.