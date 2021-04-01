Аферисты угрожали убить племянника Сталина и его жену

Родственник Иосифа Сталина, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга стали жертвами мошенников, которые похитили их деньги и угрожали расправой.

Родственник Иосифа Сталина, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга стали жертвами мошенников, которые похитили их деньги и угрожали расправой.

Неизвестные вымогали деньги у супружеской пары еще в феврале. Жене племянника Иосифа Сталина Галине поступали звонки лжеполицейских, которые требовали 1,6 млн рублей. Женщина не поддалась на уловки аферистов и обратилась в правоохранительные органы. Однако ее муж повелся на уловки мошенников и перевел им 2 млн рублей.

Спустя время злоумышленники вновь пытались развести на деньги пенсионеров. Они пытались похитить у родственников Сталина еще 3,4 млн рублей. Ветеран позвонил в полицию и сказал, что к ним в квартиру намеревается приехать аферистка. В итоге наряд задержал ее на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Специалисты устанавливают личности других звонивших.