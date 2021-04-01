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19:08   1 Апреля 2021
Армия

Зеленский отреагировал на перемещения российской армии вдоль границы с Украиной

Зеленский отреагировал на перемещения российской армии вдоль границы с Украиной

Перемещения российских войск вдоль границы с Украиной президент Незалежной назвал "игрой мускулами".

Соответствующее заявление было опубликовано на странице украинского лидера в Facebook.

"Игра мускулами в формате военных учений <...> вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", — написал он.

Зеленский отметил, что при этом ВСУ готовы к любому варианту развития событий. О "подготовке" свидетельствуют действия украинской армии в Донбассе — военнослужащие стягивают технику к линии разграничения и размещают ее в населенных пунктах, где проживает гражданское население.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск внутри страны не угрожает другим государствам, а потому не должно их волновать.

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#донбасс #вс рф #зеленский

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