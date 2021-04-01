Брянский губернатор Богомаз призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией

Власти всех уровней совместно с правоохранителями должны взять под контроль ситуацию с расходованием бюджетных средств, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Власти всех уровней совместно с правоохранителями должны взять под контроль ситуацию с расходованием бюджетных средств, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Для достижения результатов не стоит рассматривать контроль в этой области как статистику, отметил он в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции в Брянской области. Богомаз призвал стремиться к улучшению качества жизни жителей региона.

"Все должны понимать, чтобы добиться эффективности, не надо рассматривать контроль как статистику. Важно выполнять все направленное на улучшение качества жизни граждан", — сказал губернатор Брянской области.

По его словам, правоохранительные органы, представители власти и местного самоуправления должны объединить усилия для достижения значительных результатов в борьбе с коррупцией.