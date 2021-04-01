Ясновидящая Миронова увидела новую войну на Донбассе и расширение НАТО

Обострения ситуации на Донбассе можно ожидать уже в мае этого года, говорит экстрасенс.

Военный конфликт на Донбассе вновь разразится, предупредила финалистка программы «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова. По словам ясновидящей, обострения ситуации на неподконтрольных Киеву территориях можно ожидать ориентировочно уже в мае этого года.

«Это лакомый кусочек для США, которым можно манипулировать и без внимания Америка не оставит подобные вещи. Будут военные столкновения, Украина будет претендовать на эту территорию и обвинять Россию в захвате. США будут финансировать Киев», — объяснила Миронова во время выступления на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

На урегулирование военного конфликта на Донбассе уйдет минимум два года, прогнозирует экстрасенс. Однако президент Украины Владимир Зеленский в мирном решении проблемы не заинтересован, отмечает Миронова. Она уверена, что глава страны продолжит «лебезить перед Америкой» и пренебрегать собственным мнением и автономными политическими решениями.

«США будут требовать конфликта на Донбассе и Зеленский будет его создавать. Это будут политические партии и организации, напрямую будто бы не связанные с Зеленским, которые и начнут провоцировать там конфликт», — рассказала журналистам Миронова.

Кроме того, в опасности от будущих действий США находятся Иран и Ирак. Радикальных военных действий не будет, ведь Америке не выгодно начинать открытые военные конфликты, говорит ясновидящая. США будут создавать скрытое противостояние, «сталкивая лбами» две противоборствующие стороны и аккуратно финансируя столкновения, пояснила она. В адрес России враждебные заявления из Вашингтона не перестанут звучать в текущем году — более того, теперь они будут подкрепляться действиями Североатлантического альянса.

«Прямых угроз будет со стороны США много, будут неоднократные выступления против Китая и даже угрозы в адрес России при помощи НАТО. Альянс будет усиливать свои позиции и это будет очень заметно. Конфликт в этом вопросе будет усиливаться, и очень серьезно начнут давить США на вопрос Донбасса», — заключила Миронова.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал «Политике Сегодня», при каких условиях Россия вмешается в конфликт в Донбассе.