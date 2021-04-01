Ясновидящая Миронова увидела новую войну на Донбассе и расширение НАТО
Военный конфликт на Донбассе вновь разразится, предупредила финалистка программы «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова. По словам ясновидящей, обострения ситуации на неподконтрольных Киеву территориях можно ожидать ориентировочно уже в мае этого года.
«Это лакомый кусочек для США, которым можно манипулировать и без внимания Америка не оставит подобные вещи. Будут военные столкновения, Украина будет претендовать на эту территорию и обвинять Россию в захвате. США будут финансировать Киев», — объяснила Миронова во время выступления на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
На урегулирование военного конфликта на Донбассе уйдет минимум два года, прогнозирует экстрасенс. Однако президент Украины Владимир Зеленский в мирном решении проблемы не заинтересован, отмечает Миронова. Она уверена, что глава страны продолжит «лебезить перед Америкой» и пренебрегать собственным мнением и автономными политическими решениями.
«США будут требовать конфликта на Донбассе и Зеленский будет его создавать. Это будут политические партии и организации, напрямую будто бы не связанные с Зеленским, которые и начнут провоцировать там конфликт», — рассказала журналистам Миронова.
Кроме того, в опасности от будущих действий США находятся Иран и Ирак. Радикальных военных действий не будет, ведь Америке не выгодно начинать открытые военные конфликты, говорит ясновидящая. США будут создавать скрытое противостояние, «сталкивая лбами» две противоборствующие стороны и аккуратно финансируя столкновения, пояснила она. В адрес России враждебные заявления из Вашингтона не перестанут звучать в текущем году — более того, теперь они будут подкрепляться действиями Североатлантического альянса.
«Прямых угроз будет со стороны США много, будут неоднократные выступления против Китая и даже угрозы в адрес России при помощи НАТО. Альянс будет усиливать свои позиции и это будет очень заметно. Конфликт в этом вопросе будет усиливаться, и очень серьезно начнут давить США на вопрос Донбасса», — заключила Миронова.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал «Политике Сегодня», при каких условиях Россия вмешается в конфликт в Донбассе.