Медики не нашли алкоголя в крови Эдварда Била

Блогер Эдвард Бил, который предположительно устроил массовое ДТП в центре Москвы, прошел медосвидетельствование. В его крови не нашли следов алкоголя.

Блогер Эдвард Бил, который предположительно устроил массовое ДТП в центре Москвы, прошел медосвидетельствование. В его крови не нашли следов алкоголя.

Авария с участием пяти машин произошла на Смоленской площади. Спорткар Audi, за рулем которого мог находиться Эдвард Бил, вылетел на полосу встречного движения и снес четыре автомобиля.

Серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. Сейчас она находится в реанимации, сведений о других пострадавших не поступало. Блогера доставили в отделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.