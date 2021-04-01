Глава Крыма уволил председателя Госкомрегистра республики

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Госкомрегистра республики Александра Спиридонова. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Госкомрегистра республики Александра Спиридонова. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Сергей Аксенов уволил Александра Спиридонова с 1 апреля в рамках договора сторон служебного контракта. Экс-председатель Госкомрегистра Крыма записал видео и выложил его в Facebook перед освобождением от должности. По словам Спиридонова, он уходит по объективным и субъективным причинам, и намерен заняться другой общественно-политической деятельностью. Указ главы Крыма опубликован на портале правительства республики.

Спиридонов занимал пост председателя с 2014 года. В своем ролике он поблагодарил коллектив за работу.