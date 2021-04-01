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18:49   1 Апреля 2021
Политика

Мэр Вологды Воропанов сообщил о назначении Колыгина на пост заместителя

Мэр Вологды Воропанов сообщил о назначении Колыгина на пост заместителя

Николай Колыгин возвращается в администрацию Вологды на должность заместителя мэра по социальной политике, рассказал глава города Сергей Воропанов.

Градоначальник охарактеризовал бывшего сотрудника вологодской администрации как компетентного управленца и человека, пользующегося авторитетом среди коллег.

"На оперативном совещании представил заместителя мэра по социальным вопросам — Николая Михайловича Колыгина. Человек с заслуженным авторитетом среди коллег, с большим педагогическим и управленческим опытом, в том числе и в администрации города", — отметил Воропанов.

Ранее пост заместителя мэра Вологды занимал Вадим Цепа. Должность стала вакантной, когда он перешел работать в администрацию Вологодского района.

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