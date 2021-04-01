Мэр Вологды Воропанов сообщил о назначении Колыгина на пост заместителя

Николай Колыгин возвращается в администрацию Вологды на должность заместителя мэра по социальной политике, рассказал глава города Сергей Воропанов.

Николай Колыгин возвращается в администрацию Вологды на должность заместителя мэра по социальной политике, рассказал глава города Сергей Воропанов.

Градоначальник охарактеризовал бывшего сотрудника вологодской администрации как компетентного управленца и человека, пользующегося авторитетом среди коллег.

"На оперативном совещании представил заместителя мэра по социальным вопросам — Николая Михайловича Колыгина. Человек с заслуженным авторитетом среди коллег, с большим педагогическим и управленческим опытом, в том числе и в администрации города", — отметил Воропанов.

Ранее пост заместителя мэра Вологды занимал Вадим Цепа. Должность стала вакантной, когда он перешел работать в администрацию Вологодского района.