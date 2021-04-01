Лавров высказался о "присяге на верность" Евросоюза на саммите с Байденом

Лидеры стран Евросоюза принесли "присягу на верность" на саммите с президентом США Джо Байденом, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лидеры стран Евросоюза принесли "присягу на верность" на саммите с президентом США Джо Байденом, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам политика, Россия не ищет конфронтации с США, а глава государства Владимир Путин после скандального высказывания Байдена в свой адрес заявил о готовности сотрудничать с Америкой, чтобы обеспечивать интересы обоих народов.

"Если США пожелают поставить под угрозу мирное сосуществование на глобальной арене, едва ли в мире найдется много сторонников такой политики, а поддержать американцев захочет разве что Евросоюз", — заявил глава дипвдомства.

Сейчас Евросоюз быстро присягнул на верность, что является беспрецедентным, добавил глава МИД России. Вместе с тем в США остаются серьезные политики, понимающие бесперспективность линии на конфронтацию с Россией, заключил министр.