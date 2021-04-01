Вячеслав Гладков предложил создать программу по борьбе с заболеваниями растений

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой о создании особой комиссии по борьбе с фитопатологиями в городской среде региона.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой о создании особой комиссии по борьбе с фитопатологиями в городской среде региона.

Тема обсуждалась в ходе совещания по комфортной окружающей среде. Гладков отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на болезни деревьев в крупных городах региона, таких как Белгород, Губкин, Старый Оскол.

"В городах агрессивная среда, и срок жизни деревьев снижается в разы. Даже визуально заметно, что в Белгороде, например, очень много больных деревьев и они гибнут. Необходимо заняться фитопатологией. У нас есть НОЦ, университеты, которые имеют соответствующие компетенции", — заявил Гладков.

Руководитель региона добавил, что к вопросам озеленения городов и проблемам экологии следует привлекать молодое поколение. По его мнению, у молодежи есть запросы на охрану природы, и инициативы юных экологов следует поддерживать.