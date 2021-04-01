Уязвимость Волкова к влиянию западных спецслужб создает проблемы для "Умного голосования"

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков объяснил, к чему приведет применение системы "Умного голосования" (УГ) на выборах в этом году.

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков объяснил, к чему приведет применение системы "Умного голосования" (УГ) на выборах в этом году.

Попадание в перечень УГ может привести к проблемам для кандидатов. В свою очередь, примитивная схема составления рекомендаций является удобной только для организаторов, но не будет полезна для страны в целом, отметил Ремчуков. Также он прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что УГ является инструментом в руках спецслужб Запада. Так, менеджер системы голосования Леонид Волков, который проживает в Прибалтике, может быть уязвимым для вербовки с западной стороны.

"Мы многократно слышали, почему, допустим, чиновники не должны держать деньги в банках заграничных <…>. Если у тебя деньги в (иностранном. — Прим. ред.) банке, то к тебе приходит правитель этого банка либо власть, связанная с этим, говорит: "Слушай, надо бы, чтобы ты принял такое решение". То есть человек становится, с точки зрения его вербовки и использования, уязвимым", — объяснил Ремчуков.

Волков, скорее всего, не станет рисковать имуществом и не окажет сопротивление диктату иностранных властей, которые предложат поддержку нужным им кандидатам, передает "ПолитЭксперт". Таким образом, рекомендации признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" могут быть расценены как западное вмешательство. Это вызовет вопросы к кандидатам "Умного голосования", даже если они не соглашались на внесение в списки фонда.