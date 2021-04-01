NI: «Искандеры» под Калининградом поставили НАТО перед «смертельной дилеммой»

В США уверены, что наращивание военного присутствия российских военных в регионе создаст серьезные дилеммы для Альянса в случае конфликта.

Тот факт, что Россия усилила сухопутную защиту Калининградской области, поставил НАТО перед «смертельной дилеммой», заявил обозреватель Себастьен Роблин на страницах американского журнала The National Interest. В статье журналист попытался обосновать потенциальную необходимость «физической оккупации» российского региона.

Growing Russian forces in Kaliningrad represent a painful thorn in NATO's side, Sébastien Roblin writes. https://t.co/s61spc39Kn — National Interest (@TheNatlInterest) March 31, 2021

На сегодняшний день под Калининградом дислоцируются пусковые установки ракетных комплексов «Искандер-М». Они способны поражать цели на расстоянии до 500 километров с точностью удара до 6 метров. Кроме того, регион надежно охраняется войсками береговой обороны, вооруженными противокорабельными комплексами «Бал-Э» и «Бастион-П», которые могут уничтожать противника с расстояния в несколько сотен километров.

При этом российский регион защищен и от авиации НАТО. На территории Калининградской области установлены системы ПВО, в частности, С-300 и С-400 большой дальности, а также комплексы малой дальности «Панцирь». Также в эксплуатацию была введена радиолокационная станция 29В6 «Контейнер», способная отслеживать воздушную активность от Великобритании до США.

По мнению автора The National Interest, наращивание военного присутствия российских военных в регионе «создает серьезные операционные дилеммы для альянса в случае конфликта». По словам Роблина, ракетный огонь из области попросту будет мешать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил» Альянса через Польшу и Балтийское море.

«Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию — либо путем сдерживания калининградского гарнизона и подавления мобильных ракетных установок, артиллерии, самолетов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы внутри эксклава, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию», — рассуждает автор статьи.

Также в издании беспокоятся о том, что российские подразделения радиотехнической разведки и РЭБ с легкостью соберут все необходимые разведданные о деятельности НАТО.