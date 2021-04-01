NI: «Искандеры» под Калининградом поставили НАТО перед «смертельной дилеммой»
Тот факт, что Россия усилила сухопутную защиту Калининградской области, поставил НАТО перед «смертельной дилеммой», заявил обозреватель Себастьен Роблин на страницах американского журнала The National Interest. В статье журналист попытался обосновать потенциальную необходимость «физической оккупации» российского региона.
Growing Russian forces in Kaliningrad represent a painful thorn in NATO's side, Sébastien Roblin writes. https://t.co/s61spc39Kn— National Interest (@TheNatlInterest) March 31, 2021
На сегодняшний день под Калининградом дислоцируются пусковые установки ракетных комплексов «Искандер-М». Они способны поражать цели на расстоянии до 500 километров с точностью удара до 6 метров. Кроме того, регион надежно охраняется войсками береговой обороны, вооруженными противокорабельными комплексами «Бал-Э» и «Бастион-П», которые могут уничтожать противника с расстояния в несколько сотен километров.
При этом российский регион защищен и от авиации НАТО. На территории Калининградской области установлены системы ПВО, в частности, С-300 и С-400 большой дальности, а также комплексы малой дальности «Панцирь». Также в эксплуатацию была введена радиолокационная станция 29В6 «Контейнер», способная отслеживать воздушную активность от Великобритании до США.
По мнению автора The National Interest, наращивание военного присутствия российских военных в регионе «создает серьезные операционные дилеммы для альянса в случае конфликта». По словам Роблина, ракетный огонь из области попросту будет мешать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил» Альянса через Польшу и Балтийское море.
«Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию — либо путем сдерживания калининградского гарнизона и подавления мобильных ракетных установок, артиллерии, самолетов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы внутри эксклава, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию», — рассуждает автор статьи.
Также в издании беспокоятся о том, что российские подразделения радиотехнической разведки и РЭБ с легкостью соберут все необходимые разведданные о деятельности НАТО.