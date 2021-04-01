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18:38   1 Апреля 2021
Политика

Искрометная шутка Норкина о Сталине заставила зрителей студии "взорваться" от хохота

Искрометная шутка Норкина о Сталине заставила зрителей студии "взорваться" от хохота

Телеведущий ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин рассмешил зал анекдотом о советском вожде Иосифе Сталине в День смеха.

По традиции в завершение передачи Андрей Норкин рассказал анекдот. В этот раз он был посвящен Иосифу Сталину. По словам телеведущего, тему для такой шутки он придумал в эфире прошлой программы, когда его коллега Иван Трушкин говорил о журнале посещения Сталина, пишет "Экономика сегодня".

"Сегодня же 1 апреля, как-никак. Так вот, каждый год 1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило очень много седых, но радостных людей", — сказал Норкин.

Искрометная шутка Норкина заставила гостей студии "взорваться" от смеха.

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#сталин #шутка #андрей норкин #День смеха

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