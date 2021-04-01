Мурашко сообщил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в российские медучреждения

Вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" начала поступать в медицинские учреждения страны на этой неделе.

Вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" начала поступать в медицинские учреждения страны на этой неделе.

Препарат уже доступен для вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, в ближайшее время ожидается выход в гражданский оборот третьей вакцины против COVID-19 "КовиВак". Министр также ответил на вопрос, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. В данной ситуации решение принимает лечащий врач, который консультирует пациента перед вакцинацией, подчеркнул Мурашко.