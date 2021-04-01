Всеобщий локдаун и красные зоны. Европа закрывается на пасхальные каникулы

Европейские страны одна за другой ужесточают карантинные меры в преддверии пасхальных выходных.

Европейские страны одна за другой ужесточают карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Ряд регионов Австрии объявляет уже четвертый по счету локдаун, Франция планирует тотально закрываться на месяц. Именно так в Европе готовятся к грядущим пасхальным праздникам, которые в католицизме принято отмечать 4 апреля.

Франция: всеобщий карантин

Во Франции решили ввести общенациональный карантин прямо накануне пасхальных каникул. Пока на месяц. С 3 апреля во всех регионах страны с 19:00 до 06:00 (по местному времени) будет действовать комендантский час.

Граждане республики по возможности переводятся на удаленную работу. На три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать аудитории один день в неделю.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на время локдауна также будет ограничено передвижение внутри страны — под запрет попадают любые поездки между регионами.

Италия: красная зона

Общенациональный локдаун будет действовать по всей Италии на время пасхальных выходных 3-5 апреля уже второй год подряд. Однако в отличие от прошлого раза власти страны разрешат итальянцам визиты к друзьям и родственникам. Пойти в гости можно будет максимум двум взрослым и детям младше 14 лет.

С 15 марта десять из 20 регионов страны были переведены в «красную зону». В них сейчас действуют самые жесткие ограничения. Закрыты школы и магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Жители могут покидать дома только по работе, состоянию здоровья или чрезвычайным обстоятельствам.

Австрия: четвертый локдаун

В трех регионах Австрии будет действовать уже четвертый локдаун в связи с ростом случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С 1 по 6 апреля карантинные ограничения ужесточат в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. Принимать посетителей запретят не только кафе, ресторанам, отелям, театрам и опере, но и музеям, магазинам, зоопаркам.

Открыты будут лишь продуктовые магазины, аптеки, почта и банки. Выходить из дома можно только по уважительной причине. Маски типа FFP2 станут обязательными как в транспорте и в общественных местах, так и на некоторых площадях.

С 7 апреля жители Австрии при посещении магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Германия: учится на ошибках

Каких-либо жестких карантинных ограничений в Германии не ожидается. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет объявлять 1 и 3 апреля дополнительными нерабочими днями после негодования общественности. Планы немцев не пострадают. Они будут отдыхать только в праздничные дни: 2, 4 и 5 апреля.

Тем не менее в ряде регионов режим все же ужесточают. Так, большинство учреждений культуры закрыты, бары и рестораны не принимают посетителей, а внутренний туризм практически запрещен. С 22 марта в стране должны были возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, однако власти решили продлить локдаун до 18 апреля.

Хорватия: открыла въезд для россиян

К пасхальным выходным готовятся и в Хорватии. Так, в нескольких округах ограничено время торговых точек, кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Кроме того, с 1 по 15 апреля на национальном уровне запрещены тренировки в спортзалах, определенные ограничения накладываются и на работу детских игровых центров.

Тем не менее, с 1 апреля Хорватия также открывает границы для россиян, которые привились российскими или китайскими вакцинами. При въезде в страну туристы могут предъявить ПЦР-тест или антиген-тест, а также документ о перенесенном заболевании коронавирусом.