Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом требует наказать виновника ДТП

Супруг попавшей в реанимацию после аварии женщины заявил, что виновных в страшной аварии на Садовом кольце нужно привлечь к ответственности.

Супруг попавшей в реанимацию после аварии женщины заявил, что виновных в страшной аварии на Садовом кольце нужно привлечь к ответственности.

Мужчина после случившегося выезжал на место ДТП и общался с журналистами. По данным СМИ, Мария А. сейчас находится в реанимации. Однако мужу пострадавшей пока не рассказывают о ее состоянии, сообщил сайт 360tv.ru.

Также москвич рассказал, что мужчина звонил в больницу, однако ему ответили, что такой пациентки в реанимации нет. По словам мужчины, супруга попала в аварию, когда ехала домой.

Авария произошла утром 1 апреля в центре Москвы. По предварительной информации, блогер Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, выехал на встречку и протаранил несколько автомобилей. Женщина, находившаяся в Volkswagen, получила серьезные травмы. Выяснилось, что она — консультант Государственной думы.