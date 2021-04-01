Экстрасенс Миронова предсказала болезнь Байдена и новую войну в Ираке

Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала президенту США не лучшее окончание политической карьеры.

Ясновидящая и финалистка передачи «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала президенту США Джо Байдену не лучшее окончание политической карьеры. По ее прогнозам, Байдена будут «тянуть» до конца срока и не заменят на вице-президента Камалу Харрис несмотря на то, что лидер США будет находиться не в очень хорошем состоянии.

«Недуги Байдена будут тщательно скрываться, тем не менее, возраст дает о себе знать и его состояние будет все заметнее на публике. Речь идет не только об условном падении на трапе самолета, но и о его речах: президент США уже не может говорить самостоятельно, а только по тексту», — предсказала Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ясновидящая утверждает, что самостоятельных формулировок у Байдена уже «не существует». Более того, Миронова рискнула поставить 78-летнему американскому президенту конкретный медицинский диагноз.

«У него есть старческий маразм, но он тщательно скрывается препаратами. Он будет марионеткой. На второй срок он не пойдет, это невозможно», — заявила Миронова.

Уже традиционная конфронтация Америки с Ираном и военные операции в Ираке продолжатся при руководстве Байдена и Демократической партии США, предсказывает экстрасенс. При этом в отношении Тегерана из Вашингтона будут все чаще звучать угрозы, а вот конкретные действия будут предприниматься реже, полагает Миронова.

«Это будет продолжаться дальше, ведь Америка считает, что она имеет право диктовать свои условия всему миру. Без военных действий совсем не получится, но прямых, явно выраженных конфликтов Штаты будут опасаться. Скорее, больше будут говорить, показывать, какие они крутые. А в реальности это трусливая политика», — заключила ясновидящая.

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