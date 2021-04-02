Ермак не взлетит. В Тобольске продолжается спор за имя нового аэропорта

Национальные меньшинства возмутились попытками увековечить память героя русского казачества в Тобольске.

Основанный в конце XVI века как центр покорения Сибири город Тобольск спустя пять столетий вновь стал эпицентром столкновения двух этнокультур. Поводом послужила стартовавшая кампания по выбору названия нового аэропорта, открытие которого запланировано на вторую половину 2021 года.

Инициатива самого голосования родилась в прошлом году с подачи городской Общественной палаты. В середине марта этого года общественники утвердили список пяти знаменитых тобольчан. Это летописец и картограф Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт и драматург Петр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов. Именем одного из них и может быть названа строящаяся с нуля воздушная гавань.

Предполагается, что народные онлайн-выборы завершатся в апреле, однако почитатели русской истории находят их неполноценным из-за отсутствия главного, с их точки зрения, персонажа — завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича.

Изначально покоритель Сибирского ханства значился в списке в качестве наиболее очевидной кандидатуры, чье имя унаследует аэропорт, но до финала так и не дошел.

Категорически против выступили татарские нацменьшинства (75,6% населения Тобольска составляют русские, 16% — татары), для которых герой русского казачества вовсе не герой, а завоеватель, принесший множество бед их предкам.

Примечательно, что страсти по Ермаку в Тобольске разгораются не впервые. Местный историк и предприниматель Аркадий Елфимов летом прошлого года взбаламутил общественность идеей установки поклонного креста дружине Ермака. Хоть и предполагалось, что пятитонный гранитный православный крест будет стоять в частном ботаническому саду, но для сибирских татар вопрос оказался принципиальным.

Представители нацменьшинства пожаловались в письме губернатору Тюменской области Александру Моору на попытки «оскорбить их чувства». Ведь, согласно заявлению активистов, о причиненных Ермаком страданиях татары помнят на «генном уровне». Крест с надписью «Казакам дружины Ермака от благодарной России» все же освятили с благословения митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, но и в РПЦ, похоже, нет единого мнения на этот счет.

«На этом кресте ангел очень мило ведет Ермака за руку. — отметил в беседе с ПС протодиакон Андрей Кураев. — Очевидно, показывает "пойдем покажу, кого еще можно пограбить". В данном случае есть некая несогласованность. Тобольский митрополит за такое нарочитое прославление Ермака, а его сосед — Новосибирский митрополит, получается, против, если действительно есть такое указание. Что ж, есть повод для церковно-исторической дискуссии».

То, что нравственные качества Ермака были отнюдь не идеальны, православный богослов допускает: «Обычный разбойничий поход, я не думаю, что тут нужна героизация, тем более что-то похожее на канонизацию». По мнению Кураева, увековечивание имени победителя хана Кучума в Тобольске категорически не способствует дружелюбному сосуществованию русских и татар.

«Понятно, что очень не хочется сейчас никакой третьей власти, воспроизведения в России тех проблем и беспорядков, которые характерны сегодня для американского общества. И поэтому, если есть возможность не дразнить, не давать повода для всплеска националистических чувств и протестов, то лучше этого не делать», — поделился мнением Кураев.

Писатель Захар Прилепин, для которого казаки были братьями по оружию в ДНР, а их традиции и культура — предметом изучения, придерживается полярного мнения о роли Ермака в истории нашего государства. Претензии татарской общественности литератор находит несостоятельными.

Он убежден, что на выборах имени для аэропорта «некие силы» грубо попрали принципы демократии, исключив Ермака из списка кандидатов. А былые попытки «самым бесстыдным образом» заблокировать установку памятника и вовсе перебор.

«Я за демократические институты. Пусть эти люди назовут свои имена и причины, по которым они так себя ведут. А мы назовем свои имена и объясним причины, почему их поведение противоречит элементарным принципам демократии. А если завтра в сказке Ершова обнаружат дурное обращение с животными или сексизм — тогда что? Не надо идиотничать, пожалуйста. Мы имеем право чтить собирателей нашей Родины. Кормимся всей страной сибирскими богатствами, а Ермака стесняемся. Тьфу, стыд», — был категоричен Прилепин в комментарии ПС.

До установки поклонного креста о Ермаке в Тобольске напоминала 16-метровая стела, установленная на мысе Чукман в 1839 году по указу императора Николая I.

Споры вокруг фигуры Ермака в Сибири разгораются не впервые. Летом 2019 года Национально-культурная автономия сибирских татар пожаловалась губернатору Омской области Александру Буркову на установку 30-тонного Ермака в городе Тара.

А русская община Тюмени пыталась увековечить легендарного атамана еще в начале 2000-х, однако и тогда представители татарской национальности встретили идею в штыки. Оппоненты почитателей Ермака подчеркивали, что памятник ему в Тюменской области станет клином, вбитым между двумя народами.