Пранкера Эдварда Била привезли в отдел полиции после массового ДТП

Предполагаемого виновника массового ДТП на Смоленской площади в Москве блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел УВД по ЦАО.

Предполагаемого виновника массового ДТП на Смоленской площади в Москве блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел УВД по ЦАО.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью потерпевшего, сообщает РИА Новости.

Экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови блогера. Следствие считает, что Audi выехала на встречную полосу, где протаранила несколько машин. По предварительной информации, консультант Государственной думы получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Иномарка Audi принадлежала пранкеру, но не была официально зарегистрирована в ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причину ДТП.