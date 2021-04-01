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18:01   1 Апреля 2021
Общество

Пранкера Эдварда Била привезли в отдел полиции после массового ДТП

Пранкера Эдварда Била привезли в отдел полиции после массового ДТП

Предполагаемого виновника массового ДТП на Смоленской площади в Москве блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел УВД по ЦАО.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью потерпевшего, сообщает РИА Новости.

Экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови блогера. Следствие считает, что Audi выехала на встречную полосу, где протаранила несколько машин. По предварительной информации, консультант Государственной думы получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Иномарка Audi принадлежала пранкеру, но не была официально зарегистрирована в ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причину ДТП.

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#москва #дтп #Эдвард Бил

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