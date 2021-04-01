В ДНР обвинили ВСУ в размещении гаубиц и танков в населенных пунктах в Донбассе

ВСУ разместили тяжелую военную бронетехнику и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ разместили тяжелую военную бронетехнику и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии фронта в Донбассе, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что две самоходные гаубицы и восемь танков ВСУ были выявлены в населенных пунктах Новооленовка и Константиновка, еще пять единиц тяжелой бронетехники и зенитно-ракетный комплекс были обнаружены в лесополосе на западной окраине Тимофеевки.

"Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", — сказал Басурин.

Ранее представители оборонных ведомств ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что ВСУ активно перебрасывают военную технику к линии соприкосновения. По их словам, Киев ежедневно подвергает обстрелам населенные пункты Донбасса. Зарубежные и российские военные эксперты говорят, что в ближайшие месяцы в регионе может начаться полномасштабное наступление.