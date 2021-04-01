Царев: Меркель и Макрон были в ярости от соглашения Киева и Лондона

Украинский президент Владимир Зеленский, подписав с Великобританией двустороннее соглашение, плюнул в лицо европейской бюрократии, хотя сам даже не понял, что он сделал.

Украинский президент Владимир Зеленский, подписав с Великобританией двустороннее соглашение, плюнул в лицо европейской бюрократии, хотя сам даже не понял, что он сделал.

Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, выступая на телеканале «Первый Севастопольский».

«Зеленский потерял лицо у европейских лидеров. Он сам и не понял, как так получилось. Еще до осуществления Брексита он приехал в Лондон и подписал отдельное соглашение об ассоциации с Лондоном. Это был плевок в лицо европейским бюрократам», -напомнил Царев.

По его словам, лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель были в ярости от такого поступка Зеленского, который подписал отдельное внешнеполитическое соглашение со страной, которая фактически еще являлась членом ЕС. Но сам Зеленский сделал это, так как просто не думал, что подобный шаг может привести к такому резонансу.

К тому же «старые европейцы» тоже хотят оказывать влияние на происходящие на Украине события, но они видят, что американцы и англичане оттесняют их, все больше беря ситуацию в свои руки. Поэтому они пытаются действовать заодно с Россией, объяснил Царев.

«Я скажу, что это большой успех внешнеполитического ведомства Российской Федерации – то, что переговоры («евротройки») прошли без участия Украины», — заключил бывший депутат.

Напомним, в начале текущей недели лидеры России, Франции и Германии провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе вакцинацию от коронавируса и регистрацию в Евросоюзе российского препарата «Спутник V», а также ситуацию на Украине и обострение боевых действий в Донбассе. При чем украинское руководство не было приглашено поучаствовать в этих переговорах.