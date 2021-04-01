Лавров указал на главную проблему в отношениях России и США

Политкорректность, которая доведена до абсурда, не кончится добром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал ситуацию в США.

Политкорректность, которая доведена до абсурда, не кончится добром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал ситуацию в США.

Об этом российский министр иностранных дел рассказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. По его словам, в Соединенных Штатах происходят процессы, которые вполне заслуживают быть описанными именно так.

"Наверное, все хотят избавиться от расизма, и у нас это никогда не вызывало сомнений. Мы были пионерами движения за равные права людей любого цвета кожи. Но как бы не перейти в другую крайность, что мы наблюдали во время событий с BLM (Black Lives Matter) и той агрессией, которая проявлялась в отношении белых людей, белых граждан США", — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД России напомнил заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, который сказал, что 2020 год был одним из самых серьезных и многочисленных проявлений белого "превосходства".