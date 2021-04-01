17:16 1 Апреля 2021Происшествия
Кошки съели друг друга после смерти пожилой кормилицы в Вышнем Волочке
Кошки погибшей бабушки спаслись от голода каннибализмом в Вышнем Волочке Тверской области. Волонтеры обнаружили в квартире мертвой пенсионерки голову съеденного котенка.
Кошки погибшей бабушки спаслись от голода каннибализмом в Вышнем Волочке Тверской области. Волонтеры обнаружили в квартире мертвой пенсионерки голову съеденного котенка.
Никто не знал о смерти пожилой женщины, у которой остались домашние питомцы. Кошки не захотели есть труп хозяйки, они принялись поедать друг друга. Животные выбрали жертву послабее — котенка. Звери убили и съели его, от малыша осталась лишь одна голова.
Квартира, где происходил животный каннибализм, была больше похожа на разгромленный сарай. В доме стоял сильный трупный запах. Пока неизвестно, сколько мертвая пенсионерка пролежала там. Волонтеры в настоящее время занимаются поиском новых хозяев для спасенных кошек.