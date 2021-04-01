Обладательницу премии "Эмми" Сакаш нашли мертвой под мусором в Нью-Йорке

Труп лауреатки телевизионной премии "Эмми" Эвелин Сакаш нашла ее сестра. Тело погибшей по какой-то причине лежало под горой мусора на кухне.

Труп лауреатки телевизионной премии "Эмми" Эвелин Сакаш нашла ее сестра. Тело погибшей по какой-то причине лежало под горой мусора на кухне.

Последний раз 66-летнюю Сакаш видели живой еще в сентябре прошлого года. После этого художник-постановщик перестала выходить на связь и появляться на улице. Спустя несколько месяцев сестра лауреатки "Эмми" решила отыскать родственницу и направилась к ней домой. Войдя в жилище, женщина проследовала на кухню и увидела там труп Сакаш в куче мусора, передает mk.ru.

При жизни художник-постановщик посвящала все свое время профессиональному увлечению кино. В итоге ее работа была по достоинству оценена на вручении телевизионной премии "Эмми" в 2003 году. Сакаш стала обладательницей престижной награды за фильм "Между львами".