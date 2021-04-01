Волков отказался возвращаться в РФ после возбуждения дела о клевете в адрес Пригожина

Сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова могут вызвать в полицию для допроса по уголовному делу по статье "Клевета" после заявления петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова могут вызвать в полицию для допроса по уголовному делу по статье "Клевета" после заявления петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Уголовное дело №12101450129000158 возбудил ОМВД по Савеловскому району города Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

"Юридическая служба "Конкорд" подала заявление в ОМВД по Савеловскому району города Москвы, где указала, что неустановленное лицо от имени Волкова распространило заведомо недостоверную, порочащую информацию, и попросила возбудить уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ "Клевета"", — говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки было установлено, что в указанных публикациях присутствует состав преступления. Юридическая служба компании "Конкорд" поблагодарила сотрудников ОМВД по Савеловскому району Москвы и Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы за проделанную работу.

"Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а так же осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления", — сообщает пресс-служба компании.

В заявлении также говорится, что пресс-служба внимательно отслеживает все размещенные в Сети публикации, а юристы продолжают изучать высказывания Навального, его соратников Любови Соболь и Владимира Милова на предмет наличия признаков клеветы. В ближайшее время по ним тоже возможны подачи заявлений о возбуждении уголовных дел.

В Сети между тем появились сообщения о нежелании Леонида Волкова возвращаться в Россию. Вряд ли является совпадением тот факт, что сторонник Навального решил остаться за границей именно после новостей о возбуждении уголовного дела за клевету в отношении Пригожина.