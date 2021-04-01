Brexit повлек неожиданные последствия для Евросоюза

Выход Великобритании из Евросоюза нанес сильный удар по европейскому проекту, негативно повлияв на его внутреннюю и внешнюю привлекательность.

Выход Великобритании из Евросоюза нанес сильный удар по европейскому проекту, негативно повлияв на его внутреннюю и внешнюю привлекательность.

Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, рассуждая в беседе «Российской газете» о последствиях Brexit.

Первым, по словам эксперта, и самым очевидным минусом выхода Великобритании из ЕС стала дыра, образовавшаяся в европейском бюджете. Великобритания, находясь в составе Евросоюза, была страной-донором и давала в общий бюджет до 20%.

«Поэтому сейчас одна из первых задач для Брюсселя – это каким-то образом преодолеть бюджетный дефицит в объеме около 75 миллиардов евро до 2027 года. Сделать это можно двумя способами: либо сократить расходы, либо увеличить сбор денег со стран-членов», – заявил Кортунов.

По его словам, и то, и другое Евросоюзу будет очень трудно осуществить.

Но помимо экономических проблем, Brexit стал причиной и серьезных политических последствий, так как нанес удар по идее европейского единства. Ведь впервые за время существования ЕС одна из стран-членов решила его покинуть, и это оказалась не какая-то маленькая страна, а одна из крупнейших, обладающая сильнейшей экономикой.

«Уходит постоянный член Совета Безопасности ООН, член «Большой двадцатки» и «Большой семерки». Безусловно, это подрывает внешнюю и внутреннюю привлекательность европейского проекта», — заключил Кортунов.

Напомним, решение о выходе Великобритании из Евросоюза стал всенародный референдум, проведенный в стране 23 июня 2016 года. При чем решение было принято минимальным перевесом голосов – за Brexit проголосовали 51,9% избирателей.