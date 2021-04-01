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17:25   1 Апреля 2021
Весь мир

Brexit повлек неожиданные последствия для Евросоюза

Brexit повлек неожиданные последствия для Евросоюза

Выход Великобритании из Евросоюза нанес сильный удар по европейскому проекту, негативно повлияв на его внутреннюю и внешнюю привлекательность.

Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, рассуждая в беседе «Российской газете» о последствиях Brexit.

Первым, по словам эксперта, и самым очевидным минусом выхода Великобритании из ЕС стала дыра, образовавшаяся в европейском бюджете. Великобритания, находясь в составе Евросоюза, была страной-донором и давала в общий бюджет до 20%.

«Поэтому сейчас одна из первых задач для Брюсселя – это каким-то образом преодолеть бюджетный дефицит в объеме около 75 миллиардов евро до 2027 года. Сделать это можно двумя способами: либо сократить расходы, либо увеличить сбор денег со стран-членов», – заявил Кортунов.

По его словам, и то, и другое Евросоюзу будет очень трудно осуществить.

Brexit повлек неожиданные последствия для Евросоюза

Но помимо экономических проблем, Brexit стал причиной и серьезных политических последствий, так как нанес удар по идее европейского единства. Ведь впервые за время существования ЕС одна из стран-членов решила его покинуть, и это оказалась не какая-то маленькая страна, а одна из крупнейших, обладающая сильнейшей экономикой.

«Уходит постоянный член Совета Безопасности ООН, член «Большой двадцатки» и «Большой семерки». Безусловно, это подрывает внешнюю и внутреннюю привлекательность европейского проекта», — заключил Кортунов.

Напомним, решение о выходе Великобритании из Евросоюза стал всенародный референдум, проведенный в стране 23 июня 2016 года. При чем решение было принято минимальным перевесом голосов – за Brexit проголосовали 51,9% избирателей.

Brexit повлек неожиданные последствия для Евросоюза

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