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16:52   1 Апреля 2021
Общество

СК просит суд арестовать петербургского нефролога по делу об убийстве жены

СК просит суд арестовать петербургского нефролога по делу об убийстве жены

Следователи просят арестовать главного петербургского врача-нефролога по подозрению в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад.

Заведующего отделением Мариинской больницы Александра Земченкова подозревают в жестоком убийстве и расчленении супруги. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

По данным СК, женщина пропала в 2010 году в Петербурге. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания предполагать, что мужчина причастен к убийству. Следователи считают, что муж убил жену, расчленил ее тело и выбросил в мусорный контейнер.

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#убийство #петербург #жена #Земченков

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