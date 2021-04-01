СК просит суд арестовать петербургского нефролога по делу об убийстве жены

Следователи просят арестовать главного петербургского врача-нефролога по подозрению в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад.

Следователи просят арестовать главного петербургского врача-нефролога по подозрению в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад.

Заведующего отделением Мариинской больницы Александра Земченкова подозревают в жестоком убийстве и расчленении супруги. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

По данным СК, женщина пропала в 2010 году в Петербурге. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания предполагать, что мужчина причастен к убийству. Следователи считают, что муж убил жену, расчленил ее тело и выбросил в мусорный контейнер.