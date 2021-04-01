МИД Китая призвал проверить лаборатории США на предмет утечки COVID-19

В Китае не исключают, что коронавирус в 2019 году «сбежал» с территории Соединенных Штатов.

Лаборатория Форт-Детрик, принадлежащая НИИ инфекционных болезней Минобороны США и расположенная в штате Мэриленд, могла стать источником распространения коронавируса в 2019 году. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в обращении ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дипломат призвала направить туда экспертную комиссию с проверкой.

Чуньин отметила, что поиск источника COVID-19 должен носить глобальный характер, а не ограничиваться отдельным регионом. Так, проверки в лабораториях в Ухане уже прошли, настала очередь Соединенных Штатов, заявила дипломат.

«Почему никто не спрашивает о лаборатории Форт-Детрик? Новости о ней были в 2019 году, но потом их не стало... Почему вы храните молчание?» — задались вопросом в МИД Китая.

Отметим, лаборатории института уровней BSL-3 и BSL-4 (это максимальный уровень биологической опасности) были закрыты Центром по контролю и профилактике заболеваний в августе 2019 года на три месяца «из-за обеспокоенности по вопросу безопасности». По заявлению пресс-секретаря НИИ Кэри Вандер Линден, в тот момент специалисты Форт-Детрик работали над вирусами туляремии, чумы, венесуэльского энцефалита и Эболы.