Верховный суд РФ решил не отменять масочный режим в стране

Верховный суд РФ отказался отменять обязательный масочный режим в России, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции.

Верховный суд РФ отказался отменять обязательный масочный режим в России, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции.

Около полутора тысяч человек, проживающих в разных регионах страны, подали в Верховный суд РФ коллективный иск. Они потребовали отменить норму об обязательном соблюдении масочного режима в стране. Представитель истцов Александр Саверский заявил, что маски дают ложное чувство безопасности. При этом люди перестают использовать другие средства профилактики.

Представитель от Роспотребнадзора выступил против того, чтобы суд удовлетворил иск. Нормы ввели в рамках полномочий главного санитарного врача. Они не нарушают права жителей России. Многие истцы не попали на заседание, поскольку отказались использовать маску. Без нее здание суда посещать нельзя.