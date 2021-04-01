Россия за день. Главное: метро в Челябинске, проблемы в Чите и развитие ЦКАД

Губернатор Забайкальского края бьет тревогу из-за низких зарплат врачей, а Красноярский край лишился сразу двух замминистра экологии.

Челябинская область. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Челябинску необходима федеральная поддержка с обновлением парка трамваев и троллейбусов. Кроме того, по ее словам, в городе надо продвигать и строительство метро, ведь в настоящее время в челябинской «подземке» не построены даже первые четыре станции.

Воронежская область. 35-летний финансист предложил бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову за 9 миллионов рублей добиться смягчения приговора по делу о взяточничестве. Экс-чиновник мэрии сообщил о произошедшем в УФСБ, мошенника задержали при передаче части требуемой суммы в 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Республика Бурятия. Юбилей города Улан-Удэ впервые отметят летом. По словам мэра столицы Республики Бурятия Игоря Шутенкова, все изменения уже внесены в Устав города. Администрация начала готовиться к празднику. В честь юбилея в Улан-Удэ проведут спартакиады, выставки, фестивали, викторины и экскурсии. В 2021 году праздник выпадает на период с 18 по 19 июня.

Республика Татарстан. Руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул пост, который он занимал с июля 2020 года. Заявление об уходе Салаватов написал по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет Альберт Гарифуллин. В ближайшее время нижнекамский городской совет объявит конкурс на должность.

Санкт-Петербург. Власти РФ изучат проект, предложенный совладельцем «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым президенту страны Владимиру Путину, по переносу Большого порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу. На освободившейся территории в 600 га Бокарев предлагает построить 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Общая сумма проекта оценивается в 440 млрд рублей.

Омская область. Мэр Омска Оксана Фадина подала документы на участие в выборах в заксобрание области. Об этом стало известно после публикации списка кандидатов на портале предварительного голосования «Единой России». Ранее сообщалось, что Фадина также будет бороться за место депутата Госдумы РФ.

Алтайский край. В Барнауле задержали представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном заксобрании Стеллу Штань. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания. По предварительной информации, Штань подозревают в мошенничестве.

Московская область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что последние 25 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) сдадут в эксплуатацию в июле. Проезд по новой трассе сделают платным. По словам Воробьева, это увеличит потенциал для развития территорий и улучшит экологическую обстановку.

Нижегородская область. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для реализации первой части программы развития региона потребуется около 460 млрд рублей. Этап включает в себя четыре проекта — редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южной территории города, комплексную реформу системы общественного транспорта, а также создание особой экономической зоны «Кулибин».

Красноярский край. В Красноярском крае лишились постов сразу два замминистра экологии и рационального природопользования. Речь идет об Илье Карчушкине и Елене Бабиной, которая также была начальником отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. Распоряжение об увольнении Карчушкина подписал глава правительства региона Юрий Лапшин, Бабина ушла «по собственной инициативе».

Магаданская область. Экс-главе администрации Колымы, почетному гражданину Магаданской области Виктору Михайлову исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравил председатель магаданской облдумы Сергей Абрамов. Пост губернатора области Михайлов занимал в 1991—1996 годах.

Забайкальский край. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов возмутился низкими зарплатами врачей в регионе. По его словам, в медучреждении может быть от 18 до 22 врачей с зарплатой 46-50 тысяч рублей, 160-180 медсестер, получающих по 38-40 тысяч рублей, 150-180 представителей младшего медперсонала с зарплатой 34-35 тысяч рублей. При этом темпы роста зарплаты среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.

Самарская область. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать в регионе комиссию по урегулированию конфликтов между школьниками, их родителями и педагогами. Он также отметил, что при успешной реализации инициативы опыт работы такой структуры можно будет использовать во всех образовательных учреждениях области.

Мурманская область. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил провести в Мурманске Международный молодежный арктический форум с 26 по 27 июня. По его словам, мероприятия форума могут стать круглосуточными благодаря полярному дню.

Республика Башкортостан. Президент России Владимир Путин поручил передать половину национализированной Башкирской содовой компании властям региона. 38,4% акций перейдет в собственность республики, еще 11,7% плюс одна акция — в доверительное управление структур, подконтрольных субъекту. В федеральной собственности останется 57,7% акций.