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18:00   1 Апреля 2021
Россия

Россия за день. Главное: метро в Челябинске, проблемы в Чите и развитие ЦКАД

Россия за день. Главное: метро в Челябинске, проблемы в Чите и развитие ЦКАД

Челябинская область. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Челябинску необходима федеральная поддержка с обновлением парка трамваев и троллейбусов. Кроме того, по ее словам, в городе надо продвигать и строительство метро, ведь в настоящее время в челябинской «подземке» не построены даже первые четыре станции.

Воронежская область. 35-летний финансист предложил бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову за 9 миллионов рублей добиться смягчения приговора по делу о взяточничестве. Экс-чиновник мэрии сообщил о произошедшем в УФСБ, мошенника задержали при передаче части требуемой суммы в 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Республика Бурятия. Юбилей города Улан-Удэ впервые отметят летом. По словам мэра столицы Республики Бурятия Игоря Шутенкова, все изменения уже внесены в Устав города. Администрация начала готовиться к празднику. В честь юбилея в Улан-Удэ проведут спартакиады, выставки, фестивали, викторины и экскурсии. В 2021 году праздник выпадает на период с 18 по 19 июня.

Россия за день. Главное: ЦКАД сделают платным, Большой порт перенесут в Усть-Лугу

Республика Татарстан. Руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул пост, который он занимал с июля 2020 года. Заявление об уходе Салаватов написал по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет Альберт Гарифуллин. В ближайшее время нижнекамский городской совет объявит конкурс на должность.

Санкт-Петербург. Власти РФ изучат проект, предложенный совладельцем «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым президенту страны Владимиру Путину, по переносу Большого порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу. На освободившейся территории в 600 га Бокарев предлагает построить 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Общая сумма проекта оценивается в 440 млрд рублей.

Омская область. Мэр Омска Оксана Фадина подала документы на участие в выборах в заксобрание области. Об этом стало известно после публикации списка кандидатов на портале предварительного голосования «Единой России». Ранее сообщалось, что Фадина также будет бороться за место депутата Госдумы РФ.

Россия за день. Главное: ЦКАД сделают платным, Большой порт перенесут в Усть-Лугу

Алтайский край. В Барнауле задержали представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном заксобрании Стеллу Штань. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания. По предварительной информации, Штань подозревают в мошенничестве.  

Московская область. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что последние 25 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) сдадут в эксплуатацию в июле. Проезд по новой трассе сделают платным. По словам Воробьева, это увеличит потенциал для развития территорий и улучшит экологическую обстановку.

Нижегородская область. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для реализации первой части программы развития региона потребуется около 460 млрд рублей. Этап включает в себя четыре проекта — редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южной территории города, комплексную реформу системы общественного транспорта, а также создание особой экономической зоны «Кулибин».

Россия за день. Главное: ЦКАД сделают платным, Большой порт перенесут в Усть-Лугу

Красноярский край. В Красноярском крае лишились постов сразу два замминистра экологии и рационального природопользования. Речь идет об Илье Карчушкине и Елене Бабиной, которая также была начальником отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. Распоряжение об увольнении Карчушкина подписал глава правительства региона Юрий Лапшин, Бабина ушла «по собственной инициативе».

Магаданская область. Экс-главе администрации Колымы, почетному гражданину Магаданской области Виктору Михайлову исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравил председатель магаданской облдумы Сергей Абрамов. Пост губернатора области Михайлов занимал в 1991—1996 годах.

Забайкальский край. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов возмутился низкими зарплатами врачей в регионе. По его словам, в медучреждении может быть от 18 до 22 врачей с зарплатой 46-50 тысяч рублей, 160-180 медсестер, получающих по 38-40 тысяч рублей, 150-180 представителей младшего медперсонала с зарплатой 34-35 тысяч рублей. При этом темпы роста зарплаты среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.

Россия за день. Главное: ЦКАД сделают платным, Большой порт перенесут в Усть-Лугу

Самарская область. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать в регионе комиссию по урегулированию конфликтов между школьниками, их родителями и педагогами. Он также отметил, что при успешной реализации инициативы опыт работы такой структуры можно будет использовать во всех образовательных учреждениях области.

Мурманская область. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил провести в Мурманске Международный молодежный арктический форум с 26 по 27 июня. По его словам, мероприятия форума могут стать круглосуточными благодаря полярному дню.

Республика Башкортостан. Президент России Владимир Путин поручил передать половину национализированной Башкирской содовой компании властям региона. 38,4% акций перейдет в собственность республики, еще 11,7% плюс одна акция — в доверительное управление структур, подконтрольных субъекту. В федеральной собственности останется 57,7% акций.

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