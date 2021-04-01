Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:38   1 Апреля 2021
Происшествия

Петербургский врач убил и расчленил жену, чтобы жениться на любовнице

Петербургский врач убил и расчленил жену, чтобы жениться на любовнице

Правоохранители задержали главного нефролога Петербурга Александра Земченкова по делу об исчезновении его жены в 2010 году. Он признался, что убил ее и распилил труп на части.

Все эти годы женщина числилась пропавшей без вести. Следователи получили новые материалы и задержали Земченкова по подозрению в убийстве. Во время допроса врач дал признательные показания. Оказалось, что он изменял жене и боялся скандала в случае развода.

По версии следствия, он убил супругу, после чего расчленил тело и разбросал останки по мусорным контейнерам. Спустя некоторое время Земченков женился на любовнице, они воспитывают двоих детей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#убийство #расчленение #врач

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров