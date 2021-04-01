Ле Пен об исторической ошибке ЕС: нельзя игнорировать роль и место России

Европейский союз должен начать считаться с мнение России, уверена экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Лидер партии «Национальное объединение», экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выразила мнение, что руководство Европейского союза (ЕС) до сих смотрит на Россию через призму Холодной войны. Брюссель должен перестать игнорировать позицию и приоритеты Москвы, которые очень важны для «мирового порядка», передает «ПолитНавигатор».

«Она [Россия] занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику. Я верю в достоинства диалога, спокойной и конструктивной дипломатии, особенно с вашей великой страной, с которой у нас давние отношения, и которая, по мнению генерала де Голля, участвовала в разработке баланса между Европой и местом Европы в мире», — заявила Ле Пен.

Соблюдение международных прав является основой демократии, однако сейчас вместо этого мир может наблюдать преобладание интересов лишь одной стороны: Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Экономические ограничения, которые страны ЕС выдвигают против России, экс-кандидат в президенты Франции назвала «исторической и геополитической ошибкой».

«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в Холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу – НАТО. Мир изменился, Европа изменилась. <…> Наши отношения с Россией важны и необходимы», — подытожила лидер «Национального объединения».

«Политика Сегодня» уже писала о том, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель описывал свой недавний визит в Москву.