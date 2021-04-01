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15:58   1 Апреля 2021
Происшествия

Хоккеист получил удар шайбой и упал без сознания на ледовой арене ЦСКА

Хоккеист получил удар шайбой и упал без сознания на ледовой арене ЦСКА

Молодой хоккеист потерял сознание во время тренировки на ледовой арене ЦСКА. Юноша получил удар шайбой.

Пострадавшего спортсмена госпитализировали в одну из столичных больниц. Информации о состоянии 18-летнего хоккеиста не поступало. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Для другого молодого хоккеиста удар шайбой обернулся гибелью. Капитана молодежки питерского ХК "Динамо" Тимура Файзутдинова госпитализировали в бессознательном состоянии во время матча. Спортсмен не мог дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти 19-летнего юношу, он скончался спустя три дня.

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