Хоккеист получил удар шайбой и упал без сознания на ледовой арене ЦСКА

Молодой хоккеист потерял сознание во время тренировки на ледовой арене ЦСКА. Юноша получил удар шайбой.

Молодой хоккеист потерял сознание во время тренировки на ледовой арене ЦСКА. Юноша получил удар шайбой.

Пострадавшего спортсмена госпитализировали в одну из столичных больниц. Информации о состоянии 18-летнего хоккеиста не поступало. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Для другого молодого хоккеиста удар шайбой обернулся гибелью. Капитана молодежки питерского ХК "Динамо" Тимура Файзутдинова госпитализировали в бессознательном состоянии во время матча. Спортсмен не мог дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти 19-летнего юношу, он скончался спустя три дня.