Кедми: силы Донбасса способны навсегда прекратить обстрелы со стороны ВСУ

Войска ДНР и ЛНР обладают достаточной огневой мощью, чтобы противостоять Украине, считает эксперт.

Вооруженные силы непризнанных республик ДНР и ЛНР с легкостью разобьют украинскую армию даже без помощи российских войск, считает бывший шеф спецслужбы «Натив», израильский политолог Яков Кедми. Обстановка на линии соприкосновения напряжена, однако Киев вряд ли даст прямой сигнал атаковать, считает эксперт.

«Вероятность конфликта по решению украинских властей очень низка. Во-первых, на Украине нет украинской власти. Они под внешним управлением. А те [кто ими управляет] отлично понимают, что происходит. Вероятность начала военных действий и быстрое их развитие по безответственным действиям какого-нибудь местного атамана – это может быть. Это может быть по любой случайности», — заявил Кедми.

Политолог обратил внимание, что боеспособность украинской армии до сих пор оставляет желать лучшего. Даже несмотря на то, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют в своем распоряжении американскую технику, их шансы одержать верх над войсками ДНР и ЛНР крайне малы.

«Соотношение огневой мощи Донбасса превышает огневую мощь украинской армии в артиллерии – в три раза, в танках – в два раза. Соотношение сил с точки зрения боеспособности или боевой подготовки солдат – невозможно сравнить в Донбассе и на Украине. <…> Я уже не говорю об отношении и поведении на поле боя новобранца и человека, который в этом состоянии находится 5–6 лет. Это небо и земля», — подчеркнул Яков Кедми.

Вооруженные силы Донбасса и без помощи России могут решить проблему постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Для этого достаточно уничтожить «в течение нескольких часов все артиллерийские установки и танковые части, которые стоят рядом», заключил эксперт.

О том, почему Пентагон беспокоится по поводу передислокации воинских частей ВС РФ, «Политика Сегодня» писала ранее.

Справка ПС

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».