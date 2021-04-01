Российский врач оценил популярные методы выведения токсинов из организма

Термин "детокс" не является научным, а понятие шлаков берет свое начало из металлургии и не относится к питанию. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Термин "детокс" не является научным, а понятие шлаков берет свое начало из металлургии и не относится к питанию. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Магазины предлагают множество различных продуктов, относящихся к так называемому "детокс-питанию". Они должны помочь человеку вывести вредные вещества из организма, что привлекает внимание любителей диет и здорового питания. В беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, как и при каких условиях проводится "очистка" организма.

"Врачи не используют понятий "детокс" и "очищение". Бывает детоксикация — при острых отравлениях. Тогда применяют определенные препараты, процедуры выведения токсинов под строгим контролем врача. Это может быть гемодиализ, плазмаферез, нейтрализация ядов сыворотками, антидотами", — заявила она.

Как утверждает специалист, научных исследований эффектов от детокс-диет достаточно мало, а имеющиеся диеты довольно сомнительны: в них принимало участие слишком маленькое количество испытуемых, контрольные группы и количественные оценки отсутствуют.