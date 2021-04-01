Nord Stream 2 заявил об активности военных кораблей в зоне строительства газопровода

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" заявил о повышении активности иностранных военных кораблей и воздушных бортов в зоне проведения работ.

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" заявил о повышении активности иностранных военных кораблей и воздушных бортов в зоне проведения работ.

Согласно последним данным компании, 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подлодка.

"С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", — утверждает оператор проекта.

Кроме того, в месте проведения работ также курсируют и гражданские иностранные корабли с нарушением охранной зоны. Отмечается, что морские суда приближаются к барже, игнорируя сообщения экипажа. В компании Nord Stream 2 AG расценивают эти действия как спланированные провокации для препятствования реализации экономического проекта.