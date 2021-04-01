Россиянам объяснили, как правильно худеть после самоизоляции
Очевидным способом избавиться от лишних килограммов является восстановление привычного ритма жизни, сообщила диетолог Антонина Стародубова.
Причиной набора веса у многих россиян стал малоподвижный образ жизни во время пандемии COVID-19, сообщила диетолог РИА Новости. Во время самоизоляции люди могли не контролировать количество приемов пищи, при этом энергии тратилось намного меньше, чем раньше.
Чтобы вернуться к прежнему состоянию организма, необязательно соблюдать какую-то особую диету или вовсе голодать. Врач отметила, что необходимо просто вернуться к прежнему образу жизни. По ее словам, не стоит переживать из-за увеличения веса на 5-6 килограммов. В таком случае нужно лишь питаться здоровой пищей и тренироваться дома или в спортзале.
Ранее сайт 360tv.ru сообщал, сколько килограммов можно сбрасывать в неделю без негативных последствий для здоровья. Отмечалось, что незаметно для организма можно избавляться от одного килограмма лишнего веса еженедельно.