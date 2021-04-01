Россиянам объяснили, как правильно худеть после самоизоляции

Очевидным способом избавиться от лишних килограммов является восстановление привычного ритма жизни, сообщила диетолог Антонина Стародубова.

Очевидным способом избавиться от лишних килограммов является восстановление привычного ритма жизни, сообщила диетолог Антонина Стародубова.

Причиной набора веса у многих россиян стал малоподвижный образ жизни во время пандемии COVID-19, сообщила диетолог РИА Новости. Во время самоизоляции люди могли не контролировать количество приемов пищи, при этом энергии тратилось намного меньше, чем раньше.

Чтобы вернуться к прежнему состоянию организма, необязательно соблюдать какую-то особую диету или вовсе голодать. Врач отметила, что необходимо просто вернуться к прежнему образу жизни. По ее словам, не стоит переживать из-за увеличения веса на 5-6 килограммов. В таком случае нужно лишь питаться здоровой пищей и тренироваться дома или в спортзале.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, сколько килограммов можно сбрасывать в неделю без негативных последствий для здоровья. Отмечалось, что незаметно для организма можно избавляться от одного килограмма лишнего веса еженедельно.