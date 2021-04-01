Политолог допустил срыв туристического сезона в Грузии из-за случая с Познером

Случай с российским журналистом Владимиром Познером в Грузии может привести к срыву туристического сезона. Такой точки зрения придерживается политолог Арно Хидирбегишвили.

Случай с российским журналистом Владимиром Познером в Грузии может привести к срыву туристического сезона. Такой точки зрения придерживается политолог Арно Хидирбегишвили.

Речь идет об акции против приезда Познера в Тбилиси, которая прошла вечером 31 марта. Поводом для недовольства стало интервью журналиста в 2017 году, в котором он говорил об отношениях между абхазами и грузинами. По словам Хидирбегишвили, в демонстрации участвовали 100–150 человек.

"Так что это не грузинский народ, а радикальная часть объединенной оппозиции, молодежь, готовая на любые силовые действия", — отметил эксперт.

Политолог допустил, что немногие россияне захотят посетить страну, где так относятся к их соотечественникам, сообщает сайт 360tv.ru.