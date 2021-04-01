В массовом ДТП на Садовом кольце пострадала консультант Госдумы

Одной из пострадавших в массовой аварии в центре Москвы на Смоленской площади оказалась консультант Государственной думы, 40-летняя Мария А.

Одной из пострадавших в массовой аварии в центре Москвы на Смоленской площади оказалась консультант Государственной думы, 40-летняя Мария А.

Женщина находилась за рулем Volkswagen, который получил серьезные повреждения после столкновения. Сотрудница Госдумы в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее зажало в авто.

Серьезная авария с участием пяти машин произошла в районе станции метро "Баррикадная". По предварительным данным, спорткар Audi RS6, вероятно, принадлежащий пранкеру Эдварду Билу, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей.

Сам блогер подтвердил, что иномарка действительно принадлежит ему, однако за рулем находился его друг. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.