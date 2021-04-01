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15:32   1 Апреля 2021
Происшествия

В массовом ДТП на Садовом кольце пострадала консультант Госдумы

В массовом ДТП на Садовом кольце пострадала консультант Госдумы

Одной из пострадавших в массовой аварии в центре Москвы на Смоленской площади оказалась консультант Государственной думы, 40-летняя Мария А. 

Женщина находилась за рулем Volkswagen, который получил серьезные повреждения после столкновения. Сотрудница Госдумы в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее зажало в авто.

Серьезная авария с участием пяти машин произошла в районе станции метро "Баррикадная". По предварительным данным, спорткар Audi RS6, вероятно, принадлежащий пранкеру Эдварду Билу, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей.

Сам блогер подтвердил, что иномарка действительно принадлежит ему, однако за рулем находился его друг. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#госдума #садовое кольцо #массовое дтп #Эдвард Бил

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