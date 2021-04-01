Соловьев назвал ответ на выпад Латвии против российских СМИ

Латвия продолжает упражняться в русофобии и демонстрировать полное пренебрежение к базовым ценностям Евросоюза.

Латвия продолжает упражняться в русофобии и демонстрировать полное пренебрежение к базовым ценностям Евросоюза.

Об этом в беседе с изданием Baltnews заявил российский журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя новость о том, что латвийские власти заблокировали доступ к ряду русскоязычных интернет-ресурсов.

В составленный Национальным советом Латвии по электронным СМИ «черный список» попали сайты rt.com, ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, которые давали возможность жителям Прибалтики смотреть в интернете российские телеканалы.

По мнению Владимира Соловьева, подобными действиями руководство Латвии грубо нарушает базовые нормы Евросоюза.

«Россия обязана, конечно, отвечать зеркально. Другой вопрос, что в таком случае блокировать там, в Латвии? "Медузу"? На мой взгляд, вопрос совершенно в ином. Удивительно, как Латвия, являясь государством-членом ЕС, с пренебрежением и презрением относится к базовым нормам Европейского союза», — отмечает журналист.

По его словам, обычно такой агрессивной борьбой со СМИ отличается другая категория стран, более чуждых базовым европейским ценностям. Но латвийское руководство, очевидно не считает нужным познакомиться с заявлением Вольтера, сказавшего в свое время:

«Я ненавижу вашу точку зрения, но готов отдать жизнь за ваше право ее высказывать», — напомнил Соловьев.

Москва же, по словам телеведущего, слишком «по-доброму» реагирует на происходящее, хотя могла бы сделать многое, например, вызвать в Российским МИД латвийского посла для беседы. Или отозвать в Москву для консультаций российского посла в Латвии.

«В конце концов, может ввести санкции за нарушение свободы слова – санкции экономические, в первую очередь, будут наиболее эффективны. Россия как-то слишком по-доброму относится к этому всему. А напрасно. Я считаю, нужно действовать по примеру Китая», — подчеркнул журналист.

Напомним, блокировка русскоязычных интернет-ресурсов в Латвии проводится по решению НСЭСМИ, который 30 июня 2020 года постановил запретить на территории страны ретрансляцию телеканалов RT.

Причиной такого решения, как сообщалось, стало «нарушение экономических санкций ЕС», так как запрещенные телеканалы якобы «контролируются» генеральным директором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, в отношении которого Евросоюз ранее ввел персональные санкции.

Киселев со своей стороны заявил, телеканал «Россия сегодня» и агентство «РИА Новости» - это совершенной разные, никак не связанные друг с другом организации.