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16:02   1 Апреля 2021
Россия

Губернатор Прикамья назначил саночника Демченко советником по спорту

Губернатор Прикамья назначил саночника Демченко советником по спорту

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Пост займет саночник, заслуженный мастер спорта РФ, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер ЧМ 2012 года, четырехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России Альберт Демченко. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье»‎.

В администрации губернатора информацию о назначении Демченко подтвердили. Именитый спортсмен займет новый пост уже в этом апреле.

Напомним, в 2020 году Махонин одержал победу на выборах и занял пост губернатора Пермского края.

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#россия #политика #спорт #общество #демченко #махонин

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