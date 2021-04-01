Губернатор Прикамья назначил саночника Демченко советником по спорту

К новым обязанностям заслуженный мастер спорта РФ приступит уже в этом месяце.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Пост займет саночник, заслуженный мастер спорта РФ, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер ЧМ 2012 года, четырехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России Альберт Демченко. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье»‎.

В администрации губернатора информацию о назначении Демченко подтвердили. Именитый спортсмен займет новый пост уже в этом апреле.

Напомним, в 2020 году Махонин одержал победу на выборах и занял пост губернатора Пермского края.