Nord Stream 2 AG: готовность "СП-2" составляет 95%

Газопровод "Северный поток — 2" по состоянию на 31 марта готов на 95%, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Газопровод "Северный поток — 2" по состоянию на 31 марта готов на 95%, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Как уточняется, в настоящее время смонтировано 2339 километров труб "Северного потока — 2". Осталось уложить еще 121 километр, что составляет 5% от общей протяженности газопровода, объяснили в компании.

"Северный поток — 2" представляет собой проект строительства двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года работы по укладке труб были приостановлены из-за отказа швейцарской компании Allseas от участия в проекте из-за возможных санкций со стороны США. Через год строительство газопровода было возобновлено российскими судами.